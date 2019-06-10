"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фото

В маршрутке никто не заступился за женщину, узнали журналисты.
В воскресенье, 9 июня, в маршрутке, следовавшей из Киева в Бровары (№332), парень избил взрослую женщину из-за несущественной причины.
Злоумышленник — "изверг и неадекватный человек", пишет dtp.kiev.ua со ссылкой на данные читателя.
По его словам, в маршрутке за женщину никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит.
"…парень избил взрослую женщину... Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и полицию. Это просто ужасно, на сколько людям все равно…", — отметил читатель.
Также опубликованы фотографии, на которых запечателены избитая женщина и парень.
Ранее стало известно, что в Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана антитеррористической операции на Донбассе и сказал: "Убийцы должны ходить пешком".