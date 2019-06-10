"Изверг и неадекват": в маршрутке из Киева "отметелили" женщину, опубликованы фото

10 июня 2019, 17:50

В маршрутке никто не заступился за женщину, узнали журналисты.

Новости Киева — В маршрутке из Киева
В маршрутке из Киева "изверг и неадекват" избил женщину, узнали журналисты / ТСН

В воскресенье, 9 июня, в маршрутке, следовавшей из Киева в Бровары (№332), парень избил взрослую женщину из-за несущественной причины.

Злоумышленник — "изверг и неадекватный человек", пишет dtp.kiev.ua со ссылкой на данные читателя.

По его словам, в маршрутке за женщину никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит.

"…парень избил взрослую женщину... Водитель не остановился и не принял никаких мер, хотя нужно было вызвать скорую и полицию. Это просто ужасно, на сколько людям все равно…", — отметил читатель.

Также опубликованы фотографии, на которых запечателены избитая женщина и парень.

Новости Киева — В маршрутке из Киева
В маршрутке из Киева "изверг и неадекват" избил женщину, узнали журналисты / facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее стало известно, что в Киеве водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана антитеррористической операции на Донбассе и сказал: "Убийцы должны ходить пешком".

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Киев маршрутка парень женщина избил новости Украины
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