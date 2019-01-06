"Убийцы должны ходить пешком": в Киеве водитель маршрутки поскандалил с АТОшником

Боец ВСУ

В Киеве водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде ветерану АТО, назвав его "убийцей".

Об этом сообщается на странице сообщества Kyiv INFO в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 5 января, в маршрутном такси №408.

Отказ водитель объяснил тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все". По его словам, "убийцы должны ходить пешком".

Большинство пользователей соцсети возмутились инцидентом:

Здається до нього скоро прийдуть в гості)))

Їхав до києва зі львова на виїзді стояв вояка воділа зупинився і не взяв ні копійки з солдата.оце людяність

Пішіть заяву до суду,як,що перевізник його не звільнить то перевізника лішать ліцензії,7.12.18р так трапилось зімною,водій вже безробітний.

Сказал паршиво, но отказать в бесплатном проезде имел право. Это не гос. транспорт, и если там уже было 2 льготника, то остальные должны оплачивать проезд. Там в правилах так написано.

Предлагаю научить его и весь маршрут. Время и место скоординировать и в онлайне проехаться.....

Вихід з таких ситуацій є - забрати на війну і потім коли відслужить на передку не дати йому , як він назвав " бендерівської" корочки

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель автобуса избил пожилого мужчину из-за того, что тот сделал ему замечание.

"Водитель маршрутки избил обычного пассажира, который сделал ему замечание, буквально несколько секунд словесной перепалки и водитель с кулаками накинулся на пожилого мужчину. На просьбу пассажиров прекратить побои не реагировал! Инцидент произошел в 13.58 20.12.2018. Место - остановка Кульбакинский поворот, в сторону Широкобальского моста", - сообщили пассажиры.