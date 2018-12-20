В Николаеве водитель маршрутки отколошматил пожилого мужчину: опубликовано видео

Момент драки / "Новости-N"

В четверг, 20 декабря, в Николаеве водитель автобуса, курсирующего по маршруту №1 на остановке "Кульбакинский" избил немолодого пассажира − из-за того, что тот ему сделал замечание.

Такое сообщение опубликовал местный портал "Новости-N" со ссылкой на слова очевидцев инцидента.

"Водитель маршрутки избил обычного пассажира, который сделал ему замечание, буквально несколько секунд словесной перепалки и водитель с кулаками накинулся на пожилого мужчину. На просьбу пассажиров прекратить побои не реагировал! Инцидент произошел в 13:58 20.12.2018. Место — остановка Кульбакинский поворот, в сторону Широкобальского моста", − заявили они.

Маршрутка / "Новости-N"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутчик из-за замечания битой избил пассажира.