"Вел себя неадекватно". В Киеве маршрутчик из-за замечания битой избил пассажира, видео

В Киеве водитель маршрутного такси из-за замечания избил битой винничанина Юрия Кирилюка.

Правоохранители начали уголовное производство, его уже передали в суд, пишет "Вiнниця.info" со ссылкой на пострадавшего.

По словам Кирилюка, до избиения водитель "вел себя неадекватно".

"Я садился на конечной... Водитель сразу бросился в глаза: то кофе пил, то курил, громко говорил. Потом начал приставать к молодой девушке. Из-за такого дерзкого ухаживания она даже отказалась садиться в маршрутку", — отметил собеседник.

Потом "немного проехали, но водитель продолжал вести себя неадекватно". "Я вызвал правоохранителей и, между прочим, спросил у водителя, адекватен ли он. И в ответ получил, чтобы я уходил из салона, если буду еще что-то говорить, то получу битой по голове", — заявил он.

"Слово за слово, и водитель перешел к действию. Бита у него лежала прямо у лобового стекла", — поделился Кирилюк.

Водитель бил винничанина на глазах у прохожих и пассажиров маршрутки. "… переломов нет, но много ушибов на левой стороне… водитель разбил мой телефон, когда попытался снять на видео его машину с номерами. Выскочил из салона и набросился на меня. Я сразу вызвал полицию", — сказал пострадавший.

"Написал заявление, снял побои. Столичные копы возбудили дело. Его уже передали в суд. Жду первого заседания", — добавил винничанин.

Напомним, 23 апреля в Житомире группа 18-летних пьяных пешеходов-местных жителей из-за замечания избила 31-летнего водителя троллейбуса, пострадавший получил много травм. Узнать больше об инциденте можно здесь.