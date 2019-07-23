Человек паук на минималках: в Киеве на крыше полиция с потасовкой поймала руфера - опубликовано видео

Момент инцидента / скриншот из видео

Для того, чтобы задержать мужчину, забравшегося на крышу здания рынка, расположенного на пересечении улиц имени Антоновича, Немецкая и Владимиро-Лыбедская, понадобились совместные усилия копов и сотрудников пожарных служб.

Причем руфер решил не сдаваться без боя, оказал сопротивления и даже попытался взять в борцовский захват одного из полицейский.

В конечном итоге мужчину таки скрутили и задержали. Коп не пострадал.

Напомним, ранее в Киеве руфер "покорил" сталинскую высотку на Крещатике и установил на самой верхотуре украинский флаг.