В Харькове руферы взломали замки и проникли в закрытые тоннели метро

Руферы смогли убежать из тоннеля метро через вентиляцию / Фото: скриншот из видео

В Харькове руферы тайно проникли в закрытые для посещения тоннели станции метро "Победа", взломав замки в вентиляционной шахте и отключив сигнализацию.

В ролике, который опубликован на YouTube-канале Dima Total, один из авторов рассказывает, как экстремалы проникли в тупик, в котором разворачиваются вагоны метро на конечной станции.

Руферы подробно показали, как проникали в тоннель. В тупике их увидели сотрудники станции, однако харьковчанам удалось спрятаться в вентиляции и выбраться на улицу.

В пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" инцидент подтвердили, не разглашая подробностей происшествия. Официальную информацию о том, действительно ил были взломаны замки и отключена сигнализация, пока не обнародовали.

"Заявление в полицию подана в ближайшее время", — отметил пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер.

Напомним, в Харькове двое руферов беспрепятственно проникли на территорию охраняемого танкового склада и показали ряды танков с эмблемами украинских вооруженных сил, в том числе и 10 новых танков Т-64БМ "Булат".