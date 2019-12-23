В Харькове пьяный водитель снес патрульных и медиков, приехавших на ДТП: жуткое видео

ДТП в Харькове / пресс-служба Нацполиции Харьковской области

Пьяный водитель в Харькове устроил жуткое дорожно-транспортное происшествие. Авто снесло толпу людей, которые находились на месте другой аварии.

По данным Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел ночью 22 декабря.

Сначала на улице столкнулись Ford Focus и Daewoo Lanos. На место происшествия прибыли медики и правоохранители. В результате аварии пострадал 16-летний подросток.

Telegram-канал Харьков 1654 сообщает, что медики оказывали помощь пострадавшим, когда из-за угла вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованную машину, которая сбила сотрудника скорой помощи. Сообщается, что медик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме того, Touareg зацепил двух патрульных, которые приехали на место ДТП и стояли возле своего авто. Так, травмы получили патрульные в возрасте 22 и 27 лет, их доставили в больницу. По предварительным данным, водитель Touareg во время ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины

Как ранее сообщал Главред, пьяный сотрудник полиции в Ровенской области устроил аварию и попытался сбежать с места происшествия.