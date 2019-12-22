Под Ровно пьяный коп попал в ДТП и устроил целое шоу с побегом

Полиция / УНИАН

Пьяный сотрудник полиции в Ровенской области устроил аварию и попытался сбежать с места происшествия. При этом мужчина отрицал, что работает в правоохранительных органах.

По данным ТСН, пьяный водитель на большой скорости протаранил автомобиль, после чего попытался скрыться, но его догнал водитель пострадавшего авто и очевидцы ДТП. Полицию вызвали уже после того, как удалось настичь беглеца.

Позже выяснилось, что дебошир является сотрудником полиции. Кроме того, внезапно появился неизвестный мужчина, который стал утверждать, что на момент ДТП именно он находился за рулем.

"Если будет установлено, что работник полиции находился в состоянии опьянения, тем более совершил ДТП - однозначно он будет уволен", - заявил заместитель руководителя Костопольского отдела полиции Роман Максимчук.

На копа-нарушителя составили протоколы за вхождение в нетрезвом состоянии, создание аварийной ситуации и бегство с места аварии. Стоит отметить, что теперь мужчине грозит не только увольнение с работы, но и лишение водительских прав, а также штраф в размере 10 000 гривен.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве нетрезвый мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai, снес шлагбаум жилого комплекса, а затем подрался с охраной и жителями.