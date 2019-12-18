Несколько раз перевернулся: в Днепропетровской области произошло жуткое ДТП

ДТП в Днепропетровской области / Первый городской

Жуткое дорожно-транспортное происшествие в среду, 18 декабря, произошло возле села Вишневое Днепропетровской области. Отмечается, что водитель не справился с управлением и авто вылетело в дерево.

По данным Первого городского, инцидент произошел около 11:45 на выезде из села. Отмечается, что после того, как машина слетела с дороги, она еще несколько раз перевернулась.

Во время происшествия в салоне авто находился один пассажир и водитель. В результате ДТП оба получили травмы, но остались живы. На месте инцидента работали правоохранители, которые установят все обстоятельства аварии.

Как ранее сообщал Главред, в районе села Родионовка Сумской области на железнодорожном переезде поезд протаранил грузовик Тата.