"Страшная авария": на Сумщине грузовик протаранил поезд

На Сумщине грузовик протаранил поезд, пострадали два человека / Скриншот с hlukhiv.info

Во вторник днем, 17 декабря, в районе села Родионовка Сумской области на железнодорожном переезде грузовик Тата проигнорировал красный сигнал светофора, попытался проскочить и поплатился - его протаранил поезд.

Страшная авария произошла после 13:00, пострадали и были госпитализированы два человека, сообщает Глухов.Инфо, ссылаясь на данные правоохранителей.

Издание добавило, что после ДТП проезд через переезд был заблокирован.

"…Жителям Родионовки невозможно добраться до дома машиной, приходится объезжать", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 16 декабря недалеко от села Мосты Бахмачского района Черниговской области столкнулись автобус сообщением Херсон - Москва и грузовик, погибли три человека, а 16 - госпитализированы.