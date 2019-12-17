Смертельное ДТП с автобусом до Москвы: названа возможная причина

Смертельное ДТП на Черниговщине могло произойти из-за того, что водитель автобуса выехал на встречку / cn.dsns.gov.ua

В Черниговской области, по предварительным данным, автобус сообщением Херсон - Москва столкнулся с грузовиком после того, как во время обгона выехал на полосу встречного движения.

Во время столкновения из полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили авто Toyota Camry, которое проезжало мимо, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.

По данным полиции, в результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и двое пассажиров автобуса. Госпитализированы 16 человек, в частности, сменный водитель и пассажиры автобуса, а также водитель грузовика и пассажир иномарки.

"Столкнулись грузовик Iveco под управлением гражданина Сербии и… рейсовый автобус Неоплан сообщением Херсон - Москва, за рулем которого находился гражданин Украины", - отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло гибель нескольких лиц.

Ранее стало известно, что в 16 декабря поздно вечером вблизи села Мосты Бахмачского района Черниговщины столкнулись автобус сообщением Херсон - Москва и грузовик. В ГСЧС сообщили, что погибли три человека, а 15 - травмированы.