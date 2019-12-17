Спасателей привлекали для деблокирования пострадавших / Фото ГосЧС

Поздно вечером в понедельник, 16 декабря, в Черниговской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В результате аварии три человека погибли, еще 15 – получили травмы.

Грузовой автомобиль и автобус сообщением Херсон – Москва столкнулись 16 декабря в 22:40 вблизи села Мосты Бахмачского района. В пресс-службе ГосЧС сообщили, что в результате ДТП "погибли три человека и 15 госпитализированы с травмами различной степени тяжести".

Спасателей привлекали для деблокирования пострадавших. Другие подробности ДТП не сообщаются.

ДТП в Черниговской области / Фото ГосЧС

Смертельная авария произошла поздно вечером 16 декабря / Фото ГосЧС

Напомним, возле села Кровинка Теребовлянского района Тернопольской области в воскресенье, 15 декабря, произошла авария с участием школьного автобуса, иномарки и ВАЗ-21074, есть жертва.

Утром 10 декабря в селе Коростов Сколевского района Львовской области также произошло ДТП - столкнулись легковушка Peugeot и школьный автобус TATA, пострадали пять человек, в частности, трое несовершеннолетних.