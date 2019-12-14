Ехали с концерта известного певца: в России перевернулся автобус, много пострадавших

В Свердловской области РФ автобус попал в ДТП, 15 пострадавших / e1.ru

В субботу утром, 14 декабря, в Свердловской области России перевернулся автобус, в котором люди ехали с концерта, есть пострадавшие, в частности, подростки.

Авария произошла на 242-м километре трассы Пермь - Екатеринбург, в автобусе находились 53 человека, говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что автобус вез людей с концерта белорусского певца Макса Коржа, мероприятие проходило в Перми, пишет РИА Новости.

В Госинспекции безопасности дорожного движения России сообщили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.

По данным Следственного комитета, возможно, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением. Автобус съехал на полосу встречного движения, а потом - перевернулся.

Начато дело по ст. 238 российского уголовного кодекса - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в начале декабря в России на территории Забайкальского края автобус, ехавший из Сретенска в Читу, рухнул с моста. В результате ДТП погибли 18 человек, десятки - пострадали.