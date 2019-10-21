В Румынии автобус с украинцами слетел с трассы и перевернулся: есть пострадавшие

В Румынии перевернулся автобус с украинцами / mediafax.ro

В Румынии автобус с украинцами врезался в столб, а затем перевернулся, пострадали пятеро человек.

Авария произошла в воскресенье утром возле города Бранешть. Автобус свернул в сторону и перевернулся на обочине. Несколько экипажей полиции прибыли на место происшествия.

"Автобус с номерами из Украины ехал в Одессу, и на борту находилось 46 человек. Автобус слетел с дороги, ударился о столб и перевернулся. Кажется, он ехал на минимальной скорости, поэтому нет тяжело пострадавших", - сказал коп.

Автобус с украинцами слетел на обочину / mediafax.ro

Напомним, в Венгрии произошло ДТП с микроавтобусом, перевозившем украинцев, в результате пострадали 10 человек.