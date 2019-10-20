Микроавтобус с украинцами на бешеной скорости "впечатался" в дерево в Венгрии – 10 пострадавших

Украинцы попали в ДТП в Венгрии / Мукачево.нет

Украинцы попали в автомобильную аварию у венгерского села Пацин недалеко от словацко-венгерской границы.

По информации, микроавтобус Mercedes, в котором находились граждане Украины, на огромной скорости "впечатался" в дерево, в результате столкновения пострадали десять человек.

Стало известно, что ДТП произошло утром в субботу, 19 октября.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате столкновения шесть человек получили тяжелые травмы, четверо получили незначительные повреждения.

В то же время, трое пострадавших перенесли неотложные операции, они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом", - рассказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает Mukachevo.net.

Читайте такжеВ Киеве скорая с ребенком попала в ДТП: водитель погиб, шестеро пострадавшихНапомним, ранее сообщалось, популярная украинская мотоблогерша Елена трагически погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом.

По данным журналистов dtp.kiev.ua, Елена на своём мотоцикле двигалась в сторону от Киева, когда стоявший на обочине автомобиль "Фольксваген" выехал на проезжую часть.

По неподтверждённым данным и судя по положению колёс авто на фото, водитель планировал развернуться, но в этот момент случилась авария.