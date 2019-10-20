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"Произошло что то о*уенное": под Киевом в жуткой аварии погибла популярная мотоблогерша

20 октября 2019, 08:10

Прибывшие на место ДТП друзья девушки из компании мотоциклистов устроили потасовку, были применены спецсредства.

  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini
  • Под Киевом в ДТП погибла блогерша instagram.com/kuzavini

Популярный украинский мотоблогерша Елена трагически погибла в результате ДТП на Гостомельской трассе под Киевом.

По данным журналистов dtp.kiev.ua, Елена на своём мотоцикле двигалась в сторону от Киева, когда стоявший на обочине автомобиль "Фольксваген" выехал на проезжую часть.

По неподтверждённым данным и судя по положению колёс авто на фото, водитель планировал развернуться, но в этот момент случилась авария.

Также стало известно, что прибывшие на место друзья девушки из компании мотоциклистов устроили потасовку, были применены спецсредства.

Добавим, что пострадавшую байкершу госпитализировали с различными травмами и ушибами, а также с подозрением на перелом ноги.

Через некоторое время в сети сообщили, что от полученных травм она скончалась.

К слову, в инстаграм-аккаунте погибшей было более 70 тысяч подписчиков и множество сообщений о её двухколёсном друге, подруге по мотоциклетному увлечению и любимом мопсе.

Под Киевом в ДТП разбилась байкерша
Под Киевом в ДТП разбилась байкерша / из соцсетей

Отметим, последнее сообщение в Инстаграм Елена опубликовала за день до смерти.

"Любовь к себе начинается с концентрации на хорошем Произошло что то "о%уенное" осознай зафиксируй  Это "о%уеннре" было дано именно ТЕБЕ, а не кому - то там", - подписала она фотографию.

К слову, радостные комментарии к этому последнему сообщении мотоблогера закончились грустными."Малыш, буду сильно по тебе скучать, самый добрый искренний жизнерадостный человечек!!! Невероятная потеря"," Да как так то!!!! Дикий сезон", "Пусть земля будет пухом. Вечного сезона", "Видел твой мот на Варшавском шоссе. Если у тебя есть дочь - лучше продай мот", - пишут читатели блога погибшей.

Добавим, в пользователей Сети смерть блогерши очень затронула.

"Какой ужас! Ну что так сложно в зеркало посмотреть перед началом движения! Казлина такая!", - пишет пользователь Сети.

"Печальная новость ( Девочка молодая, жить и жить... Земля ей пухом и ровной дороги для её небесного мото. А теперь по делу, уважаемые водители мототранспорта!!! Соблюдайте ПДД!!! Ограничение скорости в 50км/час не только для машин, но и для вас!!! И хватит ездить между полос!!!", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте такжеДТП с гражданином Турции в Хмельницком: погибла 11-летняя девочкаНапомним, ранее в Черниговской области около города Сосница произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции - коп насмерть сбил велосипедиста.

Велосипедист 1964 года рождения двигался по неосвещенной части дороги в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Коп самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв. 

На момент аварии сотрудник полиции находился вне службы, уточняет пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговщины.  

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