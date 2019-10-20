Под Черниговом коп насмерть сбил велосипедиста: жуткое фото с места ДТП

ДТП / Фото patrol.police.gov.ua

В Черниговской области около города Сосница произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции - коп насмерть сбил велосипедиста.

Велосипедист 1964 года рождения двигался по неосвещенной части дороги в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Коп самостоятельно вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв.

На момент аварии сотрудник полиции находился вне службы, уточняет пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черниговщины.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Назначено проведение служебного расследования.

Место аварии / Фото patrol.police.gov.ua

Напомним, 12 октября в Винницкой области сотрудник Главного управления Нацполиции в Киеве на автомобиле Skoda Octavia столкнулся с другой иномаркой - Audi 80, в результате аварии три человека получили многочисленные травмы, один из пострадавших скончался в больнице.