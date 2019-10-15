Четыре жертвы и много пострадавших: на Николаевщине произошло трагическое ДТП

На Николаевщине в результате столкновения легковушек погибли четыре человека / mk.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 14 октября, в праздник Покрова в Арбузинском районе Николаевской области столкнулись две легковушки, погибли четыре человека.

Смертельное ДТП произошло на 103 км трассы Благовещенск - Николаев, не разминулись Москвич-2141 и Opel Vectra, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Москвича, в частности, 7-летняя девочка, и пассажирка иномарки. В ГУ ГСЧС Украины в регионе сообщили, что шесть человек, в том числе двое детей - получили тяжелые травмы.

По факту аварии начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

На Николаевщине в результате столкновения легковушек погибли четыре человека / mk.npu.gov.ua

Напомним, утром 8 октября столкнулись две иномарки - внедорожник Lexus GX 460 и легковушка Toyota Camry. В результате аварии погибли две "шишки" из полиции - замначальника ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП на Николаевщине Владимир Иличко.