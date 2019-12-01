Китайский автобус раздавил насмерть 18 россиян: в Забайкалье произошло ужасное ДТП

В Забайкалье упал с моста автобус, много жертв / скриншот Лайф.ру

В воскресенье, 1 декабря, в Забайкальском крае в России произошла ужасная автокатастрофа. Автобус, который выполнял рейс Сретенск — Чита, рухнул с моста и раздавил находящихся в салоне людей.

По информации росСМИ, в момент падения в автобусе находились 43 человека. Также стало известно, что 18 человек в результате падения автобуса погибли, остальные пострадали.

Отметим, автобус накрыл собой всех находящихся внутри. Некоторым удалось выбраться, и они снаружи наблюдали, как изнутри раздаются крики боли и просьбы о помощи.

"Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга", – сказали в ГИБДД, пишут росСМИ.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, пробил ограждение и машина упала с моста. Всего в автобусе находились 43 человека. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В операции задействованы два вертолета Медицины катастроф. Ещё не всех достали из-под тяжёлой машины.

Также стало известно, что все пассажиры – граждане РФ. Автобус принадлежит местной турфирме. Он выполнял заказной нерегулярный рейс.

К слову, сам автобус KIA Granbird был произведен в Китае.

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