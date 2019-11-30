Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП

ДТП унесло жизни семьи с ребенком / Фото: Укринформ

В Черновцах 30 ноября на объездной дороге в результате масштабного ДТП загорелся автомобиль с пассажирами и водителем.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса Алеанда столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - сообщает пресс-служба областной полиции.

Погибли в результате аварии пассажиры и водитель автомобиля, который после столкновения загорелся. Двое взрослых и ребенок были членами одной семьи.

/ Фото: Укринформ

Напомним, Николай Кулеба и его сыновья Елисей и Тимофей попали в аварию в поселке городского типа Чабаны (находится под Киевом) днем 24 ноября. СМИ писали, что после ДТП Кулеба и Тимофей попали в реанимацию. Позже выяснилось, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка нарушил правила дорожного движения.