Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения

Перекресток, на котором попал в ДТП Кулеба, дооснастят / Фейсбук А.Геращенко

В Киевской области на перекрестке Одесской трассы возле поселка Чабаны, где попал в ДТП детский омбудсмен Николай Кулеба с сыновьями, установят дополнительные светофоры и знаки.

"…Я надеюсь, что очень скоро, в течение одной-двух недель, мы разработаем совместно с полицией… Смотрим, что мы можем сейчас сделать без таких кардинальных мер, как строительство двухуровневой эстакады", - заявил глава Укравтодора Александр Кубраков в эфире телеканала Интер.

По словам руководителя организации, до конца года объявят международный тендер на строительство эстакад на подъездах к столице, где движение, как правило, напряженное. В частности, изменения ждут аварийные участки на трассах Киев-Одесса и Киев-Чоп.

Кубраков отметил, что проекты будут реализованы в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. В начале следующего года, пообещал он, дороги Украины оснастят фотофиксацией.

Как ранее сообщалось, Вадим - водитель микроавтобуса, с которым столкнулся автомобиль с уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, сказал, что получил от чиновника финансовую помощь.

Напомним, Николай Кулеба и его сыновья Елисей и Тимофей попали в аварию в поселке городского типа Чабаны (находится под Киевом) днем 24 ноября. СМИ писали, что после ДТП Кулеба и Тимофей попали в реанимацию. Позже выяснилось, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка нарушил правила дорожного движения.