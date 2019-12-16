В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и хвастался постом в СБУ - фото

Полиция / Facebook

Накануне в Киеве нетрезвый мужчина, находясь за рулем автомобиля Hyundai, снес шлагбаум жилого комплекса, а затем - подрался с охраной и жителями.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Facebook в паблике Киев Оперативный.

Когда охранники комплекса скрутили мужчину и вызвали полицию, тот начал громогласно утверждать, что его фамилия Саглай и является помощником первого заместителя главы СБУ.

"Около 19.00 по ул.Максимовича, 7-9, на въезде в жилой комплекс водитель Hyundai SantaFe, AA6890TO, будучи в нетрезвом состоянии протаранил своим авто шлагбаум и пытался убежать. Его остановила охрана и жители комплекса, с которыми он вступил в драку и угрожал После приезда полиции нетрезвый водитель представился им сотрудником СБУ, помощником первого заместителя председателя СБУ. Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - заявили свидетели инцидента.

Напомним, ранее, 3 декабря, в Буче (Киевская область), произошло кровавое ДТП - столкнулся автомобиль Porsche и местное маршрутное такси.