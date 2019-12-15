  1. Главная
  3. Украина

Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+

15 декабря 2019, 09:12

Автомобиль Toyota Highlander сбил пешехода – мужчину разорвало на части.

ДТП
Смертельное ДТП под Киевом произошло вечером 14 декабря / Фото Информатор

Вечером в субботу, 14 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом произшло смертельное ДТП с пешеходом. В результате удара мужчину разорвало на части, проезжающие автомобили задевали человеческие останки.

Страшная авария произошла около 20:30 вблизи населенного пункта Пролиски. В полицию позвонил водитель автомобиля Toyota Highlander и сообщил, что сбил пешехода, передает Информатор.  По словам мужчины, он ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения автомобилист ощутил удар и начал перестраиваться на обочину. Остановившись, мужчина увидел повреждения автомобиля и пошел посмотреть, что к ним привело. Там он увидел части тела человека, которого буквально разорвало под колесами авто. 

Читайте такжеВ Киеве "поцеловались" фура и маршрутка, много пострадавших

Водитель Toyota отметил, что перед ним водитель BMW также сообщил, что сбил пешехода. Этот автомобиль двигался в сторону Киева, на нем повреждена только часть бампера. Возможно, он зацепил уже части тела.

Также известно, что проезжающие мимо водители пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. Однако, избежать этого не удалось - останки, которые лежали на дороге, разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

На место ДТП приехал экипаж полиции и медиков. По телу погибшего трудно было определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина.

Правоохранители будут выяснять детали ДТП. Личность погибшего мужчины пока что не установили.

  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор
  • Смертельное ДТП на Бориспольской трассе под Киевом Фото Информатор

Напомним, в ночь на субботу, 14 декабря, в селе Луково Иршавского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП - автомобиль Volkswagen Passat на иностранных номерах влетел в бетонную автобусную остановку и дерево, погибла 17-летняя девушка, пострадал 20-летний парень. Мужчина, который ехал в иномарке, был пьян, и после ДТП утверждал, что за рулем была девушка. 

Киев ДТП полиция Смертельное ДТП новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:21
Диетолог объяснила, как есть все и не толстеть
09:12
Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+ Фото Видео
09:03
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
08:32
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
08:24
Гороскоп на 15 декабря всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
08:06
Впереди у Коболева не премии, а уголовные дела мнение
07:41
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:20
Ввод миротворцев ООН на Донбасс: высказался Кремль
07:15
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
07:06
Подарки на День святого Николая и как написать письмо святому Николаю на украинском языке Фото
06:53
В Украине начался стремительный рост напряженности мнение
06:45
"Преемника не будет": российский историк рассказал, когда исчезнет Путин
06:34
Съел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосы
06:20
Протесты и потеря территорий: астролог рассказала, что ждет Россию в будущем
05:55
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный маникюр зима 2020 - фото Фото
05:10
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
04:50
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
04:22
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
03:55
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
03:28
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
03:00
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
02:46
Ученые перечислили вызывающие бессонницу продукты
02:30
"Вредный старикашка": политолог рассказал, кого Путин утащит с собой в могилу
02:28
Мисс Мира 2019 Тони-Энн Сингх: что известно о знойной красотке Фото
02:07
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
01:44
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
01:24
"Не держал ровно спину": в России мужчина поиздевался над пасынком и случайно убил
00:19
15 декабря – какой сегодня праздник: с Днем суда и приметы на Аввакума
00:13
Извержение вулкана в Новой Зеландии: уже 15 жутких жертв
14 декабря, суббота
23:57
Соловьев потроллил Зеленского из-за обуви Brioni
23:29
Новый флешмоб: в подушечках собачьих лап увидели коал
23:06
Украинский скалолаз обвинил экс-тренера в сексуальном рабстве Видео
23:00
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019 Видео
22:32
Первый после саммита в Париже: на Донбассе погиб военный
22:04
СБУ нашла трубопровод для перекачивания спирта из Молдовы в Украину Фото
22:01
Красотка-порноактриса игриво изогнулась и показала тело на снимках Фото
21:46
"Эскалация и зачистки": в Москве истерят после идеи Киева о миротворцах на Донбассе
21:26
Названа победительница Мисс мира 2019: известно место Украины Видео
21:03
Атака сибирских морозов: украинцев предупредили об экстремальной погоде в 2020 году
20:33
"Его охраняли, бл*дь": Бабченко возмущен враньем Гордона о покушении
20:21
Пьяная резня: в Польше жестоко расправились с украинским заробитчанином
19:49
"Сакральные жертвы Порошенко": Кива заявил, что подозреваемые в деле Шеремета были агентами СБУ
19:35
"По деньгам не сошлись": Садальский обвинил российский телеканал во лжи
19:30
Хотели убить: журналист Гордон сделал неожиданное признание
19:30
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 14-12-2019 прямой эфир Видео
18:54
Украина оставила позади Эстонию по количеству заробитчан в Финляндии
18:35
Епифаний рассказал, когда у Кирилла признают ПЦУ
18:02
В России депутат подарил чиновникам вазелин после провала проекта
17:55
США готовят $1 млрд на энергобезопасность Европы и Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять