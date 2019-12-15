Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+

Смертельное ДТП под Киевом произошло вечером 14 декабря / Фото Информатор

Вечером в субботу, 14 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом произшло смертельное ДТП с пешеходом. В результате удара мужчину разорвало на части, проезжающие автомобили задевали человеческие останки.

Страшная авария произошла около 20:30 вблизи населенного пункта Пролиски. В полицию позвонил водитель автомобиля Toyota Highlander и сообщил, что сбил пешехода, передает Информатор. По словам мужчины, он ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения автомобилист ощутил удар и начал перестраиваться на обочину. Остановившись, мужчина увидел повреждения автомобиля и пошел посмотреть, что к ним привело. Там он увидел части тела человека, которого буквально разорвало под колесами авто.

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Водитель Toyota отметил, что перед ним водитель BMW также сообщил, что сбил пешехода. Этот автомобиль двигался в сторону Киева, на нем повреждена только часть бампера. Возможно, он зацепил уже части тела.

Также известно, что проезжающие мимо водители пытались не допустить наезд на человеческие останки до приезда правоохранителей. Однако, избежать этого не удалось - останки, которые лежали на дороге, разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

На место ДТП приехал экипаж полиции и медиков. По телу погибшего трудно было определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина.

Правоохранители будут выяснять детали ДТП. Личность погибшего мужчины пока что не установили.

Напомним, в ночь на субботу, 14 декабря, в селе Луково Иршавского района Закарпатской области произошло смертельное ДТП - автомобиль Volkswagen Passat на иностранных номерах влетел в бетонную автобусную остановку и дерево, погибла 17-летняя девушка, пострадал 20-летний парень. Мужчина, который ехал в иномарке, был пьян, и после ДТП утверждал, что за рулем была девушка.