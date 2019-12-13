"У дороги - тела": на Черниговщине произошло трагическое ДТП

На Черниговщине в ДТП погибли три человека / Скриншот с cn.npu.gov.ua

В пятницу утром, 13 декабря, возле поселка Березна Менского района Черниговской области столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan, погибли три человека, а еще три человека - пострадали.

Смертельное ДТП произошло на трассе Чернигов - Мена, правоохранители узнали о нем около 9:00, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Черниговщине.

По данным ведомства, в результате аварии погибли трое мужчин, а еще один мужчина и двое женщин - госпитализированы. В полиции показали фото с места трагического ДТП, на них видно, что у дороги лежали тела.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Ранее сообщалось, что в Киеве "поцеловались" фура и маршрутное такси, пострадали пять человек. По предварительным данным, водитель фуры не придерживался безопасной дистанции.