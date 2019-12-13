В Киеве "поцеловались" фура и маршрутка, много пострадавших

Серьезное ДТП в Киеве произошло на Академика Глушкова.
В Голосеевском районе Киева столкнулись фура и маршрутное такси, пострадали и госпитализированы пять человек.
Авария произошла на проспекте Академика Глушкова, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.
По данным ведомства, в ДТП пострадали пассажиры маршрутки - получили телесные повреждениями разной степени тяжести.
"…водитель фуры, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с маршруткой", - привели в полиции предварительные сведения.
Напомним, в начале декабря в городе Буча (находится под Киевом) произошла смертельная авария с участием маршрутного такси - столкнулись маршрутка и авто Porsche, погибли два человека.