В Киеве "поцеловались" фура и маршрутка, много пострадавших

В Киеве в результате столкновения фуры и маршрутки пострадали пять человек / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева столкнулись фура и маршрутное такси, пострадали и госпитализированы пять человек.

Авария произошла на проспекте Академика Глушкова, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

По данным ведомства, в ДТП пострадали пассажиры маршрутки - получили телесные повреждениями разной степени тяжести.

"…водитель фуры, не придерживаясь безопасной дистанции, столкнулся с маршруткой", - привели в полиции предварительные сведения.

В Киеве в результате столкновения фуры и маршрутки пострадали пять человек / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в начале декабря в городе Буча (находится под Киевом) произошла смертельная авария с участием маршрутного такси - столкнулись маршрутка и авто Porsche, погибли два человека.