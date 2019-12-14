На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку

На Закарпатье иномарка влетела в остановку, есть жертва / Скриншот с facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

В ночь на субботу, 14 декабря, в селе Луково Иршавского района Закарпатской области автомобиль Volkswagen Passat на иностранных номерах влетел в бетонную автобусную остановку и дерево, погибла 17-летняя девушка, пострадал 20-летний парень.

Мужчина, который ехал в иномарке, был пьян, и после ДТП утверждал, что за рулем была девушка, сообщили в полиции региона.

В результате аварии погибла 17-летняя жительница села Бронька, а пострадал и попал в больницу 20-летний житель села Белки.

"На повороте… Volkswagen Passat иностранной регистрации выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонной автобусной остановкой и деревом", - выяснили правоохранители.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 13 декабря у поселка Березна Менского района Черниговской области не разминулись ВАЗ-21099 и Renault Logan. Жертвами ДТП стали три человека, а еще три человека - пострадали.