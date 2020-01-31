Под Винницей 14-летний водитель устроил смертельное ДТП

14-летний водитель врезался в дерево / Фото: пресс-служба Нацполиции

В Винницкой области в селе Мытки 14-летний мальчик, находясь за рулем автомобиля Lada, не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги.

Как сообщает пресс-служба местной Нацполиции, трагедия произошла 30 января около 23:40.

Подросток на большой скорости съехал с дороги, не сумев избежать столкновения с деревом. В результате ДТП погиб 26-летний пассажир автомобиля.

Несовершеннолетний водитель-лихач и 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и находятся в хирургическом отделении больницы.

Полиция инициировала уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. Виновному грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Как ранее сообщалось, в Днепре произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии автомобиль медиков перевернулся. Травмы получил водитель автомобиля Chevrolet.

Напомним, в Киеве бригада скорой помощи не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги от кипятка, ему помешал водитель-автохам.

А в Харькове пьяный водитель устроил жуткое ДТП. Авто снесло толпу людей, которые находились на месте другой аварии.