В Днепре таксист на большой скорости снес карету скорой

В скорой, кроме медперсонала, никого не было / Фото Информатор

В четверг, 31 января, в Днепре произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии автомобиль медиков перевернулся. Травмы получил водитель автомобиля Chevrolet.

Авария случилась на пересечении проспектов Гагарина и Яворницкого около 4:30 утра. Легковой автомобиль влетел в карету скорой помощи на большой скорости, в ней, кроме медперсонала, никого не было. Пострадал водитель легковушки – у него повреждена нога. Мужчину госпитализировали.

По предварительным данным, водитель Chevrolet - таксист, так как среди осколков на дороге обнаружена разбитая "шашечка" такси.

Информатор опубликовал видео с места аварии.

Напомним, в Киеве бригада скорой помощи не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги от кипятка, ему помешал водитель-автохам.

А в Харькове пьяный водитель устроил жуткое ДТП. Авто снесло толпу людей, которые находились на месте другой аварии.