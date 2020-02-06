Жуткое ДТП на Донбассе: автобус с пассажирами перевернулся по пути в Крым

В ОРДО в аварию попал автобус с пассажирами / фото МЧС ДНР

На территории Донбасса, подконтрольной сепаратистам, произошла жуткая авария. По информации местных СМИ, под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь", который направлялся в аннексированный Крым. В результате ДТП погибли два человека, еще 22 получили травмы.

Как пишут СМИ, всего в автобусе находилось 29 человек.

По данным так званого МЧС боевиков, в результате аварии два человека погибли, еще 22 пострадали. Среди пострадавших - трое детей.

Ранее Главред писал, что на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области 5 февраля произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали пять человек. Причину инцидента и обстоятельства выясняют следователи.

Уточняется, что автомобиль Daewoo Nubir, который ехал по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. Столкновение было такой силы, что машины моментально загорелись.

Напомним, в Киеве бригада скорой помощи не смогла приехать к ребенку, который получил ожоги от кипятка, ему помешал водитель-автохам.