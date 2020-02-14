Жуткое ДТП с восемью жертвами в РФ: установлены личности погибших заробитчан

Установлены личности восьми украинских граждан, которые погибли в результате ДТП под Псковом после столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Как рассказали в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, один из пассажиров, житель Рахова, выжил и находится сейчас в больнице.

По данным Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли:

- мужчина 1963 года из с. С. Водяное, Раховского района;

- два человека 1964 года рождения из с. Диброва, Тячевского района и с. В.Водяное, Раховского района;

- женщина 1972 года рождения из с. Великий Бычков, Раховского района;

- двое мужчин 1981 года рождения из с. Тересва, Тячевского района и с. Ольховатый, Раховского района;

- два человека из с. Ясиня, Раховского района -1987-го та1998 годов рождения.

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Отметим, что в Раховском районе Закарпатской области 14 февраля объявлено днем траура в связи с гибелью жителей района в ДТП в РФ.

В районе приспущены государственные флаги Украины, а также отменены развлекательно-концертные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург − Невель. Там лоб в лоб столкнулись частный микроавтобус Mercedes и большегрузный автомобиль Volvo. По данным Telegam-канала Mash, погибшие украинцы ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.