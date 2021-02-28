В автомобильной катастрофе в Польше насмерть разбились украинцы

Польские медики срочно прибыли на место происшествия, но 24-летний водитель и его 22-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.
Жуткая автомобильная авария произошла в Люблине на востоке Польши - там насмерть разбились двое граждан Украины. В ДТП украинцы попали в ночь на 27 февраля. Известно, что оба скончались на месте аварии.
Авария произошла ночью, примерно в 1:00 по киевскому времени. Водитель и его пассажир от полученных травм погибли на месте, сообщает TVP.INFO. Отмечается, что водитель Volkswagen Passat на большой скорости внезапно съехал с дороги и влетел в дорожный знак, а затем – в дерево.
Удар был такой силы, что автомобиль согнулся пополам, а двигатель выбросило на другую сторону дороги.
Польские медики срочно прибыли на место происшествия, но 24-летний водитель и его 22-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.
"На месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - сообщили в полиции Люблина.
Дорога в месте аварии была заблокирована несколько часов.
В настоящее время полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
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