Под Одессой произошла смертельная авария с участием фур

Под Одессой столкнулись фуры

Возле села Дачное в Одесской области произошло смертельное ДТП - столкнулись две фуры, двое водителей которых погибли на месте аварии. Еще один человек получил травмы, пишет пресс-служба Нацполиции области в субботу, 13 февраля.

Предварительно известно, что сегодня утром водитель фуры MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался с ним в попутном направлении по параллельной полосе. В результате столкновения оба водителя погибли.

В Renault находился также пассажир, он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Инцидент квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

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