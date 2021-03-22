Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности

В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали.
Ночью 22 марта в Польше произошла новая авария, в которой пострадали украинцы. Автобус, в котором ехали украинские граждане, врезался в ограждение, после чего вылетел в кювет.
В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали. Всего в автобусе находились 10 украинцев, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В свою очередь местный сайт RMF24 уточняет, что трагедия произошла на трассе А4 у села Кашичи на территории Подкарпатского воеводства.
К разбирательству причин трагедии присоединилось консульство Украины в Люблине. Также украинские дипломаты оказывают помощь пострадавшим.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше 6 марта:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.
Автор: Диана Беловодская