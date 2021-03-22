УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности

22 марта 2021, 08:59
Прослушать новость
Остановить

В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше 22 марта подробности
Смертельное ДТП с украинцами в Польше 22 марта: подробности / RMF24

Ночью 22 марта в Польше произошла новая авария, в которой пострадали украинцы. Автобус, в котором ехали украинские граждане, врезался в ограждение, после чего вылетел в кювет.

В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали. Всего в автобусе находились 10 украинцев, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В свою очередь местный сайт RMF24 уточняет, что трагедия произошла на трассе А4 у села Кашичи на территории Подкарпатского воеводства.

К разбирательству причин трагедии присоединилось консульство Украины в Люблине. Также украинские дипломаты оказывают помощь пострадавшим.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше 6 марта:

  • В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
  • Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
  • В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.

ДТП новости Польши новости Украины ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость «Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поклонская из-за санкций обратилась к ЗеленскомуПоклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Байден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причинуБайден трижды упал, поднимаясь по трапу: в Белом доме назвали причину В ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причинуВ ЕС согласились со словами Байдена о Путине-"убийце" и назвали причину Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках"Путин высказался об аннексии Крыма и "щедрых подарках" В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФВ США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ

Последние новости

10:21
В Киеве бунтуют ФОПы, но под Офис президента идти отказались
10:14
Дочь Поляковой Маша похвасталась фигурой на недетском фото
10:08
Зеленый чай или кофе: что лучше для здоровья Видео
09:59
Врач предупредил о критической ситуации с COVID-19: система здравоохранения уже трещит Видео
09:54
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
Реклама
09:39
Украина превращается в страну победившей анархии мнение
09:35
Степанов объявил о старте второго этапа вакцинации от коронавируса Видео
08:59
Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности Видео
08:43
За воду для Крыма Россия продолжит шантажировать Украину вторжением мнение
08:24
Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка
08:10
Число жертв COVID-19 в Украине пересекло "красную линию" Видео
07:56
В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна Видео
07:46
Лавров нашел способ снизить риск санкций для России Видео
07:43
Запад даст добро на достройку СП-2, но при одном условии – журналист Видео
07:15
Журналист объяснил, как и за что Байден жестко накажет Путина Видео
07:05
Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V Видео
06:56
В ожидании "звонка от бога": как Украина рассорилась со всеми партнерами и чем это грозит мнение
06:39
Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль
06:32
Стрижки на средние волосы 2021, которые захочется повторить Фото Видео
06:01
День Натальи – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
Реклама
05:27
Украине грозит участь геополитического лузера – эксперт Видео
05:05
Журналистка объяснила реакцию в США на слова Путина в адрес Байдена Видео
04:22
Эксперт назвал мишени удара публикацией пленок Медведчука-Суркова Видео
03:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
03:09
День таксиста – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
02:41
Можно ли похудеть во время Великого поста – ответ диетолога Видео
00:55
Эксперт сказал, ударит ли громкое заявление посла по отношениям Киева и Берлина
00:19
Поздравления с праздником Сорок святых: картинки и своими словами
21 марта, воскресенье
23:57
В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге Видео
23:49
У Зеленского сделали заявление о вакцинации CoviShield в Украине Видео
23:24
В Харькове рассказали о коллапсе в больницах с местами для COVID-пациентов Видео
23:04
В ЕС назвали условие предоставления бедным странам вакцины от COVID-19 Видео
22:30
Украинские звезды рассказали о своих смешных промахах на шоу Где логика Видео
22:21
У Зеленского оценили обострение на Донбассе и шансы на сохранение перемирия Видео
22:20
Голос країни 11 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 21-03-2020: вокальные бои Видео
22:00
У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети
21:57
Стало известно, в чем обвиняют задержанного после погрома у ОП Видео
21:45
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
21:30
Где логика 2021 - самые яркие фото и моменты 3 выпуска Видео
21:15
В Николаеве рассказали о катастрофе из-за переполненных COVID-больниц Видео
Реклама
20:58
Первое крупное дополнение для Assassin's Creed Valhalla уже на подходе Видео
20:54
В Казани на представлении в цирке подрались слоны Видео
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
19:31
После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт Видео
19:29
ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро Видео
19:23
Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль" Фото
19:21
"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять