Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности

Смертельное ДТП с украинцами в Польше 22 марта: подробности / RMF24

Ночью 22 марта в Польше произошла новая авария, в которой пострадали украинцы. Автобус, в котором ехали украинские граждане, врезался в ограждение, после чего вылетел в кювет.

В результате ДТП в Польше один украинец погиб, еще пятерых человек госпитализировали. Всего в автобусе находились 10 украинцев, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

В свою очередь местный сайт RMF24 уточняет, что трагедия произошла на трассе А4 у села Кашичи на территории Подкарпатского воеводства.

К разбирательству причин трагедии присоединилось консульство Украины в Люблине. Также украинские дипломаты оказывают помощь пострадавшим.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше 6 марта: