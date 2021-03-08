В Польше отказывались лечить пострадавших украинцев в ДТП

Прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса.
В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП.
Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.
"У нас были сигналы, в Ярославе и в Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили – созвонились с госпиталем, будут лечить. Будем связываться со второй больницей и договариваться. Будет заплачено за лечение, каким образом – увидим, так как перевозчик обязан оплатить страховку, если они были застрахованы", – рассказал Павлюк, передает Украина 24.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, девять граждан Украины, которые попали в ДТП, находятся в тяжелом состоянии в больницах.
В воскресенье прокуратура Польши выдвинула обвинения одному из водителей украинского автобуса, который разбился в Подкарпатском воеводстве.
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Прокуратура обвиняет 48-летнего Владимира К. в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте, повлекшей смерть людей. Ему грозит до 8 лет заключения.
Водитель находится в больнице, где его уже допросили. По данным следствия, вероятной причиной аварии стал маневр, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха.
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ДТП в Польше - о чем ранее сообщал Главред:
- Авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.
- 57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек, 26 пассажиров были госпитализированы, среди них четверо - в тяжелом состоянии.