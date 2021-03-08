Появились неожиданные свидетельства пострадавших в ДТП в Польше

ДТП с украинским автобусом в Польше / Darek Delmanowicz/PAP

Стали известны новые данные о гражданах Украины, которые пострадали в результате смертеного ДТП с автобусом.

Девять украинцев, попавших в ДТП в Польше, продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в медицинских учреждениях продолжают оставаться 24 пострадавших в ДТП украинцев.

"По состоянию на 07:00 8 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

Новые свидетельства пострадавших в ДТП

Как рассказала Сегодня одна из пострадавших в ДТП, пассажиры не знали о незапланированной остановке, поскольку перед этим уже была остановка для всех.

"Меня вообще засыпало креслами. Я не могла даже двинуться. Кричала, было сильно больно. Кричала, но не всех могли сразу спасать", – говорит женщина.

Как сообщает ТСН, имена украинцев, погибших в аварии в Польше, станут известны 8 марта. По словам польских спасателей, большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Удар был настолько сильным, что людей буквально разбросало по салону.

"Было какое-то подозрительное колебания ... качнулся слишком резко автобус. А уже через полчаса произошла авария", — вспоминает Алексей, который был пассажиром автобуса.

Другой Алексей, который также ехал этим рейсом, предполагает, что авария произошла из-за технической неисправности. "Мне кажется, это была техническая неисправность. У меня такое мнение, когда я сел сюда, рулевая тяга была отключена", — говорит пассажир.

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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: