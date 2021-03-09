ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали

В результате автокатастрофы около 40 пассажиров автобуса получили травмы. Более половины из них до сих пор находятся в больницах.
Тела всех погибших украинцев во время автокатастрофы в Польше опознали. Известно, что это трое мужчин и две женщины с запада и юга Украины. Их имена польская прокуратура пока не объявила.
За погибшими в ДТП приехали родственники. Тела уже доставляют на родину для захоронения, передает ТСН.
В результате автокатастрофы около 40 пассажиров автобуса получили травмы. Более половины из них до сих пор находятся в больницах. Их состояние пока что не позволяет отправиться домой.
Тяжелых пациентов двое. У 28-летней одесситки с травмой головы состояние критическое. Женщину прооперировали. Врачи стабилизируют ее состояние, но пациентка еще нуждается в оперативном вмешательстве.
47-летнего водителя автобуса, который был за рулем, задержали правоохранители. Его обвинили в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. По данным прокуратуры, по автобану он ехал с разрешенной скоростью - примерно 97 километров в час. Есть предположение, что водитель хотел съехать направо, к месту обслуживания путешественников, но для такого маневра скорость была слишком высокой. Украинцу грозит до восьми лет заключения.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП.
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям жертв ДТП с украинским автобусом в Польше.
- В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.