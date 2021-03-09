ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали

ДТП в Польше произошло в ночь на 6 марта / Фото tvn24.pl

Тела всех погибших украинцев во время автокатастрофы в Польше опознали. Известно, что это трое мужчин и две женщины с запада и юга Украины. Их имена польская прокуратура пока не объявила.

За погибшими в ДТП приехали родственники. Тела уже доставляют на родину для захоронения, передает ТСН.

В результате автокатастрофы около 40 пассажиров автобуса получили травмы. Более половины из них до сих пор находятся в больницах. Их состояние пока что не позволяет отправиться домой.

Тяжелых пациентов двое. У 28-летней одесситки с травмой головы состояние критическое. Женщину прооперировали. Врачи стабилизируют ее состояние, но пациентка еще нуждается в оперативном вмешательстве.

47-летнего водителя автобуса, который был за рулем, задержали правоохранители. Его обвинили в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. По данным прокуратуры, по автобану он ехал с разрешенной скоростью - примерно 97 километров в час. Есть предположение, что водитель хотел съехать направо, к месту обслуживания путешественников, но для такого маневра скорость была слишком высокой. Украинцу грозит до восьми лет заключения.

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