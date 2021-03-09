УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали

9 марта 2021, 08:35
Прослушать новость
Остановить

В результате автокатастрофы около 40 пассажиров автобуса получили травмы. Более половины из них до сих пор находятся в больницах.

ДТП в Польше
ДТП в Польше произошло в ночь на 6 марта / Фото tvn24.pl

Тела всех погибших украинцев во время автокатастрофы в Польше опознали. Известно, что это трое мужчин и две женщины с запада и юга Украины. Их имена польская прокуратура пока не объявила.

За погибшими в ДТП приехали родственники. Тела уже доставляют на родину для захоронения, передает ТСН.

В результате автокатастрофы около 40 пассажиров автобуса получили травмы. Более половины из них до сих пор находятся в больницах. Их состояние пока что не позволяет отправиться домой.

Тяжелых пациентов двое. У 28-летней одесситки с травмой головы состояние критическое. Женщину прооперировали. Врачи стабилизируют ее состояние, но пациентка еще нуждается в оперативном вмешательстве.

47-летнего водителя автобуса, который был за рулем, задержали правоохранители. Его обвинили в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. По данным прокуратуры, по автобану он ехал с разрешенной скоростью - примерно 97 километров в час. Есть предположение, что водитель хотел съехать направо, к месту обслуживания путешественников, но для такого маневра скорость была слишком высокой. Украинцу грозит до восьми лет заключения.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП.
  • Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
  • Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
  • В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования семьям жертв ДТП с украинским автобусом в Польше.
  • В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.

ДТП новости Польши новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6 Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция ТбилисиЗеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копаВ Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа
Следующий материал

Последние новости

08:35
ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали
08:33
Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусе мнение
08:31
В Ровенской области кот уснул на лице малыша и задушил его
08:06
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов Видео
07:59
В Беларуси вышел фильм о богатствах Лукашенко Видео
Реклама
07:41
Морозы не уходят: где сегодня будет холоднее всего Видео
07:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
07:15
Астролог оценил перспективы жены Медведчука в политике
07:09
"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V Видео
06:53
Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки мнение
06:33
Мендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом Видео
06:30
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
06:02
Кому категорически противопоказан чеснок Видео
05:27
Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы Видео
04:56
О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Видео
04:50
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица Видео
04:03
Политолог объяснил опасность обострения войны РФ и Украины на Донбассе
03:40
Украинцев предупредили о мощном ударе волны агрессивного COVID-19 Видео
02:48
Названы самые полезные сухофрукты для организма Видео
02:10
Instagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse
Реклама
00:55
На Закарпатье забитые больницы и большая смертность от COVID-19 - врач Видео
00:19
День ангела Тараса – открытки и поздравления красивые и смешные
08 марта, понедельник
23:59
Мендель раскрыла подробности о втором сроке Зеленского Видео
23:31
Врач назвала продукты, которые нельзя есть перед сном Видео
23:03
Украинский телеведущий откровенно рассказал о пережитом горе 8 марта Видео
22:56
Мендель призналась, как попала в ОПУ и почему "крутил носом" Богдан
22:41
Тепла не будет еще долго: синоптики огорчили прогнозом Видео
22:27
В Украине цены на продукты взлетят еще больше Видео
22:24
Мендель назвала сроки проведения большой пресс-конференции Зеленского
21:53
США в очередной раз "наехали" на Лукашенко Видео
21:19
В столице из-за сложных погодных условий увеличилось число ДТП
21:15
Стало известно, кто представит Россию на Евровидении-2021 Видео
20:48
В Польше отказывались лечить пострадавших украинцев в ДТП Видео
20:43
В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший
20:32
С чем носить джинсовую куртку: главные секреты Фото Видео
20:31
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
20:30
Геймер пообещал ежедневно убивать главбоса Sekiro до релиза Elder Ring Видео
20:05
Отравление в Сумах: мать пострадавшей назвала причину поступка дочери Видео
19:49
В США приняли важное для Трампа решение по выборам Видео
19:25
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов
Реклама
19:25
На Закарпатье бьют тревогу из-за новой опасности коронавируса Видео
19:10
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами
19:06
Украина срочно обратилась к НАТО из-за действий России в Крыму Видео
18:56
"Иди отсюда с удостоверением": маршрутчик отказался везти дочь убитого бойца АТО Видео
18:47
В ООН к 8 марта сняли трогательный ролик об украинках Видео
18:33
Square Enix приготовила приятный сюрприз для фанатов игр про Лару Крофт Видео
18:07
В США тестируют новое лекарство от коронавируса, результат обнадеживает Видео
18:05
Мендель резко высказалась в адрес Порошенко Видео
17:54
Из-за уязвимости ПО Microsoft были атакованы десятки тысяч компаний
17:49
Стратегические продукты для украинцев подорожают - оценка эксперта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять