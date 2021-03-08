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В Польше рассказали, что грозит водителю автобуса за смертельное ДТП

8 марта 2021, 08:23

Водитель пытался повернуть, но скорость движения была слишком высокой, говорят в польской прокуратуре.

ДТП с украинским автобусом в Польше / Darek Delmanowicz/PAP

48-летнего водителя Владимира К., который был за рулем украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше, обвинили в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении.

Ему грозит до восьми лет заключения, заявила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая, передает польское агентство РАР.

Стажецкая уточнила, что наиболее вероятна версия, что водитель пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников (MOP Kaszyce), но скорость движения была слишком высокой. Она отметила, что автобус двигался по автомагистрали со скоростью 95 км/ч и резко - за четыре секунды - затормозил до 45 км/ч.

"Хотя он ехал со скоростью, разрешенной на автомагистрали, она была несоответствующей началу маневра поворота вправо", - пояснила представительница прокуратуры.

Прокурор добавила, что во время допроса в больнице водитель не смог однозначно сказать, признает ли свою вину. Он сообщил, что не помнит обстоятельств происшествия, и отказался давать показания, ссылаясь на плохое эмоциональное состояние. Водитель пообещал сделать это позже.

Теперь ему запрещено выезжать за пределы Польши, прокуратура изъяла у него загранпаспорт и обязала ежедневно находиться на контроле в полиции.

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Смертельное ДТП с украинцами в Польше:

  • 6 марта в Польше недалеко от местности Кашице произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Познань - Херсон.
  • Погибли 5 украинцев. Всего в салоне было 57 граждан Украины.
  • Информация о шестом погибшем в результате автокатастрофы в Польше не подтвердилась.
  • 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
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