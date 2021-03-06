Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились свежие данные о жертвах

Две из шести больниц подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.
В Министерстве иностранных дел Украины озвучили предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 6 марта в Польше.
Как сообщает пресс-служба МИД, водитель рейсового автобуса с украинской регистрацией, не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
Сотрудники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам Украины, обеспечения необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.
"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подчеркнули в МИД.
Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).
Свежие данные о числе жертв аварии в Польше
Между тем Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что пока не удалось идентифицировать тела погибших.
"Но есть приятная новость, если можно так говорить. Потому что нам говорили о шести погибших, но сейчас не подтверждается информация о шестом. Две из шести больниц уже подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Сейчас пять подтвержденных, а остальные - очень избиты, с сильными травмами. Тех, кто транспортабельный, мы будем отправлять в Украину", - сказал консул в эфире канала Украина 24.
Павлюк добавил, что 10 человек находятся в больницах в очень тяжелом состоянии.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону. Они ударялись о сиденья, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Позже стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Польше украинцев. Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил: "Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало".
- Пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий уточнила, что пятеро из госпитализированных пассажиров - в очень тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время уже поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.