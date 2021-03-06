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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились свежие данные о жертвах

6 марта 2021, 15:04
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Две из шести больниц подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Об этом сообщил Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

6 марта в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП / Фото tvn24.pl

В Министерстве иностранных дел Украины озвучили предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 6 марта в Польше.

Как сообщает пресс-служба МИД, водитель рейсового автобуса с украинской регистрацией, не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Сотрудники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам Украины, обеспечения необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подчеркнули в МИД.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

Свежие данные о числе жертв аварии в Польше

Между тем Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что пока не удалось идентифицировать тела погибших.

"Но есть приятная новость, если можно так говорить. Потому что нам говорили о шести погибших, но сейчас не подтверждается информация о шестом. Две из шести больниц уже подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Сейчас пять подтвержденных, а остальные - очень избиты, с сильными травмами. Тех, кто транспортабельный, мы будем отправлять в Украину", - сказал консул в эфире канала Украина 24.

Павлюк добавил, что 10 человек находятся в больницах в очень тяжелом состоянии.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
  • Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
  • Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону. Они ударялись о сиденья, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
  • В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
  • Позже стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Польше украинцев. Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил: "Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало".
  • Пресс-секретарь посольства Украины в Польше Юлия Бородий уточнила, что пятеро из госпитализированных пассажиров - в очень тяжелом состоянии. 16 человек, которым ничего не угрожает, в настоящее время уже поселили в отелях, решается вопрос их перевозки в Украину.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда выразили соболезнования в связи с жертвами ДТП украинского автобуса в Польше.
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