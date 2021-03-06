Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились свежие данные о жертвах

6 марта в Польше автобус с украинцами попал в смертельное ДТП / Фото tvn24.pl

В Министерстве иностранных дел Украины озвучили предварительную причину смертельного ДТП, которое произошло в ночь на 6 марта в Польше.

Как сообщает пресс-служба МИД, водитель рейсового автобуса с украинской регистрацией, не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Сотрудники Генерального консульства Украины в Люблине выехали на место происшествия для оказания консульской помощи гражданам Украины, обеспечения необходимой медицинской помощью и организации репатриации погибших.

"Совместно с перевозчиком и Львовской ОГА решается вопрос доставки в Украину граждан, которые не пострадали в ДТП или будут выписаны из больниц в ближайшее время", - подчеркнули в МИД.

Для информирования родных погибших и пострадавших работают круглосуточные "горячие линии" Генерального консульства Украины в Люблине (+48 784138555) и МИД Украины (+38 044 238 15 88).

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Между тем Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал, что пока не удалось идентифицировать тела погибших.

"Но есть приятная новость, если можно так говорить. Потому что нам говорили о шести погибших, но сейчас не подтверждается информация о шестом. Две из шести больниц уже подтвердили, что у них нет шестого погибшего. Сейчас пять подтвержденных, а остальные - очень избиты, с сильными травмами. Тех, кто транспортабельный, мы будем отправлять в Украину", - сказал консул в эфире канала Украина 24.

Павлюк добавил, что 10 человек находятся в больницах в очень тяжелом состоянии.

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