Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев

В МИД подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что состояние пострадавших очень тяжелое. Об этом он сказал в комментарии Украина 24.
"Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало", – уточнил Павлюк.
Сейчас раненых разместили в пяти больницах близлежащих польских городов.
Дипломат отметил, что 16 пассажиров, которые не нуждались в госпитализации, отправили в отель в Ярославе. К ним выехал украинский консул.
Граждан Украины, которые могут быть транспортабельны, отправят после следственных действий домой. Остальными будут заниматься в Польше.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выезжая с автострады.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону. Они ударялись о сиденья, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Спасатели уже подняли автобус и поставили его на колеса. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры — выясняют причины аварии.
- На место происшествия уже выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам.
Автор: Анна Багрий