Стало известно о состоянии пострадавших в Польше украинцев

ДТП с украинцами в Польше произошло сразу после полуночи 6 марта / ото tvn24.pl

В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил, что состояние пострадавших очень тяжелое. Об этом он сказал в комментарии Украина 24.

"Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало", – уточнил Павлюк.

Сейчас раненых разместили в пяти больницах близлежащих польских городов.

Дипломат отметил, что 16 пассажиров, которые не нуждались в госпитализации, отправили в отель в Ярославе. К ним выехал украинский консул.

Граждан Украины, которые могут быть транспортабельны, отправят после следственных действий домой. Остальными будут заниматься в Польше.

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