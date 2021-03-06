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Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше

6 марта 2021, 11:19
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Президент уточнил, что украинские консулы - на месте трагедии. Делается все возможное для оказания помощи пострадавшим в аварии.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, которые погибли и пострадали в жутком ДТП в Польше.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице", - написал глава государства в Twitter 6 марта.

Зеленский уточнил, что украинские консулы - на месте трагедии.

"Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:

  • В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
  • Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выезжая с автострады.
  • Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону. Они ударялись о сиденья, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
  • В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
  • Спасатели уже подняли автобус и поставили его на колеса. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры — выясняют причины аварии.
  • На место происшествия выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам.
  • Позже стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Польше украинцев. Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил: "Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало".
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