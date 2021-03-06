Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, которые погибли и пострадали в жутком ДТП в Польше.

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице", - написал глава государства в Twitter 6 марта.

Зеленский уточнил, что украинские консулы - на месте трагедии.

"Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент.

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