Зеленский выразил соболезнования семьям жертв ДТП в Польше

Президент уточнил, что украинские консулы - на месте трагедии. Делается все возможное для оказания помощи пострадавшим в аварии.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям украинцев, которые погибли и пострадали в жутком ДТП в Польше.
"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице", - написал глава государства в Twitter 6 марта.
Зеленский уточнил, что украинские консулы - на месте трагедии.
"Делаем все возможное для оказания помощи", - написал президент.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше - о чем ранее писал Главред:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. В МИД Украины подтвердили гибель шестерых граждан Украины, 35 человек пострадали.
- Автобус, который следовал по маршруту Познань - Херсон ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выезжая с автострады.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону. Они ударялись о сиденья, в результате получили множественные травмы головы, позвоночника, брюшной полости и конечностей.
- В спасательной операции приняли участие около сотни пожарных, полицейских и фельдшеров. На место происшествия для перевозки раненых прибыли два вертолета.
- Спасатели уже подняли автобус и поставили его на колеса. На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры — выясняют причины аварии.
- На место происшествия выехали консулы. Они сотрудничают с местными властями и больницами для помощи украинцам.
- Позже стало известно о состоянии пострадавших в ДТП в Польше украинцев. Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк сообщил: "Врачи говорят, что шансов (на жизнь, – ред.) очень мало".
Автор: Анна Багрий