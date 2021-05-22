Бетономешалка переехала девушку: появилось видео жуткого ДТП в Киеве

В полиции рассказали о жутком ДТП в Киеве / УНИАН

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетономешалки и пешехода.

Как рассказал в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто.

Обратим внимание, что на опубликованном видео видно, что выскочившая на дорогу девушка параллельно разговаривала по мобильному телефону.

Билошицкий подчеркнул, что до пешеходного перехода ей оставалось пройти 30-40 метров.

Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение, рассказал он.

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимания и легкомыслия", - добавил Билошицкий.

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ДТП с бетономешалкой в Киеве: