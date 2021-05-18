Протянул несколько метров по асфальту: в Киеве бетоновоз переехал ребенка на переходе

Бетоновоз переехал 14-летнюю девочку в Киеве / скриншот

В Киеве произошло серьезное ДТП - многотонный бетоновоз переехал 14-летнюю девочку на переходе. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. Ребенок - в тяжелом состоянии.

Авария случилась 18 мая на выезде из Новоселок на улицу Заболотного, передает dtp.kiev.ua.

Водитель говорит, что не заметил ребенка. Девочка выбежала на дорогу и была в слепой зоне. В свою очередь, отец пострадавшей уверен, что грузовик протянул его дочь несколько метров вперед, а девочка шла по переходу.

Детали аварии выясняют следователи.

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