Масштабное огненное ДТП: на Хмельнитчине столкнулись три авто, много жертв

В результате столкновения все транспортные средства загорелись / Фото facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti

Рано утром в субботу, 15 мая, в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Около 7:00 часов утра на автодороге Житомир – Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Мерседес Спринтер и легковым автомобилем Опель Комбо, передает пресс-служба полиции.

Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав Мерседес Спринтер и Опель Комбо. В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализировать пожар.

Устанавливаются личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Мерседес Спринтер и Опель Комбо, которые погибли в результате ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

Читайте такжеКровавое ДТП на Луганщине: пьяный водитель сбил четырех подростков

Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti - о чем писал Главред: