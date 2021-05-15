Масштабное огненное ДТП: на Хмельнитчине столкнулись три авто, много жертв

Водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на "встречку" и столкнулся с грузовым микроавтобусом Мерседес Спринтер и легковым автомобилем Опель Комбо.
Рано утром в субботу, 15 мая, в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств. По предварительным данным, погибли четыре человека.
Около 7:00 часов утра на автодороге Житомир – Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Мерседес Спринтер и легковым автомобилем Опель Комбо, передает пресс-служба полиции.
Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав Мерседес Спринтер и Опель Комбо. В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализировать пожар.
Устанавливаются личности водителей и возможных пассажиров автомобилей Мерседес Спринтер и Опель Комбо, которые погибли в результате ДТП.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.
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