Женщина, которая пьяной "вдрабадан" сбила школьника, оказалась алкоголичкой и уже вышла на волю

Женщина, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила школьника, вышла из СИЗО / Скриншот

Женщина-водитель кросовера, которая в Виннице в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, уже оказалась на свободе.

Родные женщины внесли за нее залог в сумме 180 тысяч гривен, и она вышла из следственного изолятора, сообщает ТСН.

Во время заседания суда по делу о ДТП в Виннице оказалось, что нарушительница больна алкоголизмом и стоит на учете у нарколога.

По сведениям издания, то, что женщина вышла из СИЗО, возмутило семью потерпевшего.

Родители Тарасюка утверждают, что женщина-водитель дала на лечение мальчика только 10 тысяч гривен, и этого не хватает даже на один день терапии.

Очень пьяная женщина сбила подростка в Виннице – что нужно знать об аварии