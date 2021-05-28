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Женщина, которая пьяной "вдрабадан" сбила школьника, оказалась алкоголичкой и уже вышла на волю

28 мая 2021, 08:03

За водительницу внесли крупный залог. Примечательно, что нарушительница дала на лечение подростка мизерную сумму.

Женщина, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила школьника, оказалась на свободе
Женщина, которая в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила школьника, вышла из СИЗО / Скриншот

Женщина-водитель кросовера, которая в Виннице в состоянии сильного алкогольного опьянения сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, уже оказалась на свободе.

Родные женщины внесли за нее залог в сумме 180 тысяч гривен, и она вышла из следственного изолятора, сообщает ТСН.

Во время заседания суда по делу о ДТП в Виннице оказалось, что нарушительница больна алкоголизмом и стоит на учете у нарколога.

По сведениям издания, то, что женщина вышла из СИЗО, возмутило семью потерпевшего.

Родители Тарасюка утверждают, что женщина-водитель дала на лечение мальчика только 10 тысяч гривен, и этого не хватает даже на один день терапии.

Очень пьяная женщина сбила подростка в Виннице – что нужно знать об аварии

  • В Виннице 24 мая 43-летняя женщина на ул. Ивана Богуна не справилась с управлением автомобилем, выехала на тротуар, влетела в забор и сбила Андрея Тарасюка.
  • В полиции поделились, что уровень алкоголя в крови водительницы в 16 раз превышал норму (норма составляет 0,2 промилле).
  • За рулем кросовера находилась Наталья Дзись. Суд 26 мая избрал ей меру пресечения – два месяца под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 180 тысяч грн.
  • По сведениям СМИ, мальчик накололся головой на арматуру. У пострадавшего диагностирована проникающая черепно-мозговая травма с повреждением коры головного мозга, переломы ног и рук. Подросток оказался в реанимацию и был в медикаментозной коме, ему сделали операцию.
  • Позже – 27 мая, появилась информация, что Тарасюк вышел из комы. Мать подростка Татьяна Тарасюк сказала, что в результате аварии у него деформировано лицо, и из головы идет кровь.
новости Винницы
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