Алкоголя в 16 раз больше нормы: всплыли новые детали ДТП в Виннице, в котором едва выжил ребенок

Женщина, которая сбила ребенка в Виннице, была очень пьяная, сообщили в полиции / vn.npu.gov.ua

Женщина за рулем авто сбила мальчика, находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения – уровень алкоголя в крови в 16 раз превышал норму (норма составляет 0,2 промилле).

ДТП в Виннице устроила 43-летняя женщина, она задержана и до избрания меры пресечения находится в следственном изоляторе временного содержания, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Винницкой области.

Пострадавший по состоянию на 13:25 вторник, 25 мая, продолжал находиться в больнице.

Напомним, в Виннице на ул. Ивана Богуна женщина за рулем машины 24 мая около 10:00 не справилась с управлением, выехала на тротуар, врезалась в забор и наехала на 13-летнего Андрея Тарасюка.

Пострадавший, в частности, получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.

По факту аварии в областном центре начато производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Нарушительнице объявили о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Украине за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации авто лицами, которые садятся за руль в пьяном виде, грозит до восьми лет лишения свободы.