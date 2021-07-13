В Винницкой области авто от удара отбросило на обочину, где стояли женщины: две из них погибли / Нацполиция

Жуткая смертельная автомобильная авария произошла в Тульчинском районе Винницкой области – там на автодороге возле села Ганнополь в результате столкновения автомобиль отбросило на женщин, которые стояли на обочине. В результате ДТП погибли две женщины, а третью с травмами доставили в медучреждение.

Как сообщили в пресс-службе Нацполции Винницкой области, 12 июля около 17:40 на автодороге села Ганнополь столкнулись два автомобиля "ВАЗ" и BMW. После сильного удара одну из машин отбросило на обочину – в том месте как раз стояли три женщины.

В результате наезда две женщины в возрасте 54 и 64 лет погибли на месте происшествия. Еще одну 69 — летнюю местную жительницу с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

За рулем, по предварительной информации, находилась 26-летняя беременная женщина. Ее и 38 — летнего водителя "ВАЗа" госпитализировали в Тульчинскую больницу.

"Полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). За такое правонарушение предусмотрено наказание — до 10 лет лишения свободы", — сообщили в полиции.

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