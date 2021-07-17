ДТП с автобусом в Ровенской области: в больницу попали 16 человек

Рейсовый автобус перевернулся и вылетел в кювет / Фото facebook.com/dsns.rivne

В Ровенской области произошло ДТП с рейсовым автобусом сообщением Киев – Вроцлав. На момент аварии в салоне находились 40 человек, все - граждане Украины.

Как сообщили в ГосЧС, ДТП произошло около четырех часов утра в Дубенском районе в субботу, 17 июля.

На трассе между селом Крупец и городом Радивилов водитель не справился с управлением. В результате автобус перевернулся и вылетел в кювет.

Спасатели вывели из автобуса 10 пассажиров и с помощью специнструмента освободили одного человека, которого зажало между сиденьями.

Сейчас в больнице находятся 16 пострадавших, их осматривают медики.

Фото facebook.com/dsns.rivne

Фото facebook.com/dsns.rivne

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Как сообщал Главред, 12 июля в Винницкой области вблизи села Ганнополь произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины, третья – госпитализирована с травмами. Они ждали автобус на остановке, когда в них на автомобиле BMW влетела беременная 25-летняя жительница района. Она попала в больницу, как и водитель второго автомобиля, предварительно, виновный в аварии.