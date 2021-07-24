Пьяная женщина за рулем авто въехала в автобус с украинцами в Польше: все в больнице / RMF 24

В Польше утром в субботу, 24 июля, на трассе автобус с украинами попал в жуткое ДТП. В результате аварии в больницы госпитализировали 10 человек, трое из них в тяжелом состоянии.

Как сообщает RMF 24, авария произошла в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско. Там столкнулись и перевернулись в кюветы на противоположных сторонах дороги автобус Volkswagen и Nissan Qashqai.

По информации издания, в салоне автобуса было 9 пассажиров, среди них семь граждан Украины. Пострадали все, а также водитель легкового автомобиля.

По данным полиции Радомская, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие в больницах.

Также госпитализирована 36-летняя жительница гмины Гидле, которая была за рулем Nissan. Первый тест на алкоголь показал 4 промилле крепкого напитка в организме. Полиция предварительно установила, что женщина спровоцировала столкновение с автобусом, так как неожиданно выехала на противоположную полосу движения.

Реклама

На месте ДТП работает полиция с участием прокурора.

Ранее в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань-Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.

На видео - подробности аварии:

Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.