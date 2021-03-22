Смертельное ДТП с украинцами в Польше: полиция раскрыла важные детали

По данным польской полиции, 23-летний водитель, который управлял автобусом, был трезв.
В смертельное ДТП в Польше, в котором погиб один украинцев и получили травмы еще пятеро, попал рейсовый автобус Euroways. Он совершал пассажирский рейс из Киева по маршруту Вроцлав-Черновцы.
Как сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства, в аварии в Польше погиб второй водитель автобуса. В момент аварии тот не находился за рулем. По данным полиции, 23-летний водитель, который управлял автобусом, был трезв.
При этом все пассажиры автобуса являются гражданами Украины. Пятеро из них пострадали. Их доставили в больницы городов Пшеворск, Перемышль и Лубачув.
Еще четверых украинцев, у которых серьезных травм не оказалось, перевезли в город Ярослав. Они сейчас находятся в школьном общежитии.
ДТП в Польше 22 марта: что случилось
Автобус выехал с дороги и сначала наехал на заградительные барьеры, а затем вылетел в кювет.
Авария в Польше 22 марта: реакция Украины
На место аварии уже направился украинский консул, заверил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Он уточнил, что ни одному украинцу в лечении не отказали, как это было во время предыдущего смертельного ДТП в Польше.
"Что касается водителя, который управлял автобусом, он сейчас госпитализирован. Поэтому говорить о причинах – сейчас рано", – сообщил Николенко.
Смертельное ДТП с украинцами в Польше 6 марта:
- В ночь на субботу, 6 марта, в Польше автобус с украинцами попал в жуткое смертельное ДТП. Автобус, который следовал по маршруту Познань-Херсон, ударился об энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- Всего в автобусе было 57 человек, в том числе двое водителей. Самый сильный удар получили не пристегнутые ремнем безопасности пассажиры. Их разбросало по салону.
- В Польше возникли проблемы с лечением двух украинцев, пострадавших в результате смертельного ДТП. Как рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, причиной отказов, которые зафиксировали в Ярославе и Жешуве, стало отсутствие страховки.