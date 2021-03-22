Смертельное ДТП с украинцами в Польше: полиция раскрыла важные детали

ДТП автобуса с украинцами в Польше: кто погиб и что случилось / Пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства

В смертельное ДТП в Польше, в котором погиб один украинцев и получили травмы еще пятеро, попал рейсовый автобус Euroways. Он совершал пассажирский рейс из Киева по маршруту Вроцлав-Черновцы.

Как сообщает пресс-служба полиции Подкарпатского воеводства, в аварии в Польше погиб второй водитель автобуса. В момент аварии тот не находился за рулем. По данным полиции, 23-летний водитель, который управлял автобусом, был трезв.

При этом все пассажиры автобуса являются гражданами Украины. Пятеро из них пострадали. Их доставили в больницы городов Пшеворск, Перемышль и Лубачув.

Еще четверых украинцев, у которых серьезных травм не оказалось, перевезли в город Ярослав. Они сейчас находятся в школьном общежитии.

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Автобус выехал с дороги и сначала наехал на заградительные барьеры, а затем вылетел в кювет.

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На место аварии уже направился украинский консул, заверил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он уточнил, что ни одному украинцу в лечении не отказали, как это было во время предыдущего смертельного ДТП в Польше.

"Что касается водителя, который управлял автобусом, он сейчас госпитализирован. Поэтому говорить о причинах – сейчас рано", – сообщил Николенко.

Смертельное ДТП с украинцами в Польше 6 марта: