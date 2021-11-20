Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

В Польше украинец погиб в результате ДТП / slaska.policja.gov.pl

В Польше украинец погиб в ДТП за рулем грузовика, врезавшись в трамвай, после чего его авто протаранило столб.

Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября. Погибшим оказался 41-летний гражданин Украины, сообщает полиция Силезского воеводства.

Заробитчанин попал в аварию за рулем грузового Volkswagen. В результате ДТП также есть пострадавшие.

В сообщении подчеркивается, что водитель Volkswagen неудачно свернул влево, что призвело к столкновению с трамваем.

"Несмотря на реанимацию, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.

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/ slaska.policja.gov.pl

В аврии также пострадал водитель трамвая и два пассажира общественного транспорта. Сейчас они находятся в госпитале.

На данный момент следователи из Свентохловиц выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

/ slaska.policja.gov.pl

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве грузовик врезался в трамвай с пассажирами - в результате ДТП возникла тянучка.

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