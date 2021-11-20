Врезался в трамвай и протаранил столб: украинец погиб в жутком ДТП в Польше

Водитель-украинец неудачно свернул на повороте, что призвело к столкновению с трамваем.
В Польше украинец погиб в ДТП за рулем грузовика, врезавшись в трамвай, после чего его авто протаранило столб.
Трагедия произошла в пятницу, 19 ноября. Погибшим оказался 41-летний гражданин Украины, сообщает полиция Силезского воеводства.
Заробитчанин попал в аварию за рулем грузового Volkswagen. В результате ДТП также есть пострадавшие.
В сообщении подчеркивается, что водитель Volkswagen неудачно свернул влево, что призвело к столкновению с трамваем.
"Несмотря на реанимацию, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины", - говорится в сообщении.
В аврии также пострадал водитель трамвая и два пассажира общественного транспорта. Сейчас они находятся в госпитале.
На данный момент следователи из Свентохловиц выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве грузовик врезался в трамвай с пассажирами - в результате ДТП возникла тянучка.
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